Найдорожчі валюти світу: чи увійшли до рейтингу долар і євро

Відразу декілька валют країн на Близькому Сході увійшли до рейтингу найдорожчих валют у світі. Ба більше, вони займають сильніші позиції ніж низка європейських грошових одиниць.

Найдорожчі валюти світу

Рейтинг найдорожчих валют світу очолює національна валюта країни на Близькому Сході. Йдеться про Кувейт. Про це пише 24 Канал.

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Станом на лютий 2025 року найдорожчою валютою світі є кувейтський динар, який ввели в обіг в 1961 році. Один долар дорівнює 0,31 динара, тоді як за один кувейтський динар можна придбати 3,26 долара, за даними Google Фінанси. З початку року кувейтський динар подорожчав на 0,30%.

До теми! До першої трійки найдорожчих валют світу входять бахрейнський динар (1 динар – 2,65 долара) та оманський ріал (1 ріал – 2,60 долара). Валюти подорожчали на 0,84% та 0,37% з початку року відповідно.

З європейських валют до рейтингу потрапили британський фунт стерлінгів, швейцарський франк та євро. Ці грошові одиниці посіли 6, 8 та 9 місця серед найдорожчих валют світу відповідно. На останній сходинці опинився американський долар, який з січня 2025 року зафіксував незначний спад