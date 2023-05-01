Тисячі гривень за 5 копійок: як виглядають найдорожчі монети на ринку
Джерело:"Монети-Ягідки"
В Україні знову набуває популярності тема рідкісних та цінних монет. Тим паче виявилося, що деякі монети коштують досить пристойні суми. Більше про це – читайте далі.
Загалом вартість монет залежить від різновиду та стану, в якому вони перебувають. Ціни коливаються у діапазоні від 1 гривні до тисяч гривень.
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Вартість українських монет на аукціонах
Найдорожчою монетою вважають монету номіналом 5 копійок, яку випустили у 1992 році. Її відмінність – крупна начіска. Її можна продати за 4000 – 6000 тисяч гривень. Ця особливість виникла через помилку на монетному дворі. Саме тому ця монета так цікавить нумізматів.
Хто такі нумізматиЦе експерти, дослідники та добре обізнані колекціонери нумізматики/монет.
За словами експертів, в архівах українських аукціонів в онлайн форматі зафіксовано лише 5 випадків продажів вище згаданої монети з крупною начіскою.
Також досить дорого можна продати 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм. Її вартість коливається у діапазоні від 2500 до 3000 грн. Тут виділяють такі моменти:
- Гострий та вузький зуб тризуба;
- Одиниці у даті вказані без хвостика;
- Гроно №2 на монеті зображені у формі тупокутного трикутника.
Ще одна монета, яка виділяється на ринку, – це 5 копійок 1996 року, різновиду 1БАм. Її ціна становить 800 – 1200 гривень. Тираж цієї монети склав 5000 штук. Також додають, що вартість 5 копійок з банківського обігу є більшою, ніж монета, яка була в загальному обігу.
Також виділяють монету номіналом 5 копійок 2001 року, оскільки її карбували спеціально для річних наборів Національного банку України. Тираж становив 5000 тисяч монет. Сьогодні її ціна становить приблизно 1200 гривень.
Продати та купити монети можна на різних аукціонах, форумах, порталах в Інтернеті тощо.