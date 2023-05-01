Загалом вартість монет залежить від різновиду та стану, в якому вони перебувають. Ціни коливаються у діапазоні від 1 гривні до тисяч гривень.

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Вартість українських монет на аукціонах

Найдорожчою монетою вважають монету номіналом 5 копійок, яку випустили у 1992 році. Її відмінність – крупна начіска. Її можна продати за 4000 – 6000 тисяч гривень. Ця особливість виникла через помилку на монетному дворі. Саме тому ця монета так цікавить нумізматів.

Монети на аукціонах / Фото "Монети-Ягідки"

Хто такі нумізмати Це експерти, дослідники та добре обізнані колекціонери нумізматики/монет.

За словами експертів, в архівах українських аукціонів в онлайн форматі зафіксовано лише 5 випадків продажів вище згаданої монети з крупною начіскою.

Також досить дорого можна продати 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм. Її вартість коливається у діапазоні від 2500 до 3000 грн. Тут виділяють такі моменти:

Гострий та вузький зуб тризуба;

Одиниці у даті вказані без хвостика;

Гроно №2 на монеті зображені у формі тупокутного трикутника.

Монети на аукціонах / Фото "Монети-Ягідки"

Ще одна монета, яка виділяється на ринку, – це 5 копійок 1996 року, різновиду 1БАм. Її ціна становить 800 – 1200 гривень. Тираж цієї монети склав 5000 штук. Також додають, що вартість 5 копійок з банківського обігу є більшою, ніж монета, яка була в загальному обігу.

Монети на аукціонах / Фото "Монети-Ягідки"

Також виділяють монету номіналом 5 копійок 2001 року, оскільки її карбували спеціально для річних наборів Національного банку України. Тираж становив 5000 тисяч монет. Сьогодні її ціна становить приблизно 1200 гривень.

Монети на аукціонах / Фото "Монети-Ягідки"

Продати та купити монети можна на різних аукціонах, форумах, порталах в Інтернеті тощо.