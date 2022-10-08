Обійшов Нью-Йорк та Вашингтон: яке найдорожче місто США
Джерело:Doxo
Місто Сан-Хосе у штаті Каліфорнія стало найдорожчим містом у США для життя. Воно у рейтингу обійшло навіть Вашингтон та Нью-Йорк, як показало дослідження компанії Doxo, засноване на аналізі даних Бюро перепису населення США.
Скільки коштує жити в Сан-Хосе
Сім'я (домогосподарство) в Сан-Хосе щомісяця витрачають на ці потреби понад 3,15 тисячі доларів, що на 66,8% вище, ніж середній показник по країні. Нагадаємо, що середній показник по країні становить майже 1,89 тисячі доларів на місяць, або 22 668 доларів на рік.
Читайте також Острівки стабільності: які активи завжди будуть приносити прибутокЩо відомо про Сан-Хосе
Сан-Хосе – третє за численністю населення місто в Каліфорнії, і десяте в США. Також місто вважають так званою столицею Кремнієвої долини. Тут знаходиться не менш 25 тисяч компаній, у кожній з яких працює понад тисяча працівників, зокрема мовиться про такі компанії, як Cisco Systems, Adobe Systems, BEA Systems, eBay.
Найдорожче місто для життя у США
Відразу п'ять міст штату Каліфорнії увійшли до десятки найдорожчих для життя місць у США для життя – Сан-Хосе та Сан-Франциско.
Далі розташувався Вашингтон з показником у 2 767 доларів для життя в місяць. Далі ще одне місто-мегаполіс зі штату Каліфорнія – Лос-Анджелес. І закриває п'ятірку Нью-Йорк, де потрібно 2 674 доларів на місяць. До десятки найдорожчих американських міст також увійшли Сан-Дієго, Бостон, Сіетл, Ріверсайд та Денвер.
У дослідженні враховувалися обов'язкові щомісячні платежі:
- іпотека,
- оренда житла,
- комунальні платежі,
- платежі з автокредитів,
- оплата послуг зв'язку,
- страховки тощо.
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Де жити найдешевше
Найдоступнішим містом з 50 найбільших у США виявився Баффало — обов'язкові щомісячні платежі мешканців цього міста, розташованого неподалік Ніагарського водоспаду, склали в середньому 1 603 доларів, що на 15,1% нижче за середній показник по країні.
Друге місце посів Піттсбург – 1 689 доларів на місяць, а Клівленд з 1 709 доларів опинився на третьому місці..Згідно з дослідженням, найдоступніші для життя міста знаходяться на півдні та Середньому Заході США.