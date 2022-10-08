Обійшов Нью-Йорк та Вашингтон: яке найдорожче місто США

Місто Сан-Хосе у штаті Каліфорнія стало найдорожчим містом у США для життя. Воно у рейтингу обійшло навіть Вашингтон та Нью-Йорк, як показало дослідження компанії Doxo, засноване на аналізі даних Бюро перепису населення США.

Скільки коштує жити в Сан-Хосе

Сім'я (домогосподарство) в Сан-Хосе щомісяця витрачають на ці потреби понад 3,15 тисячі доларів, що на 66,8% вище, ніж середній показник по країні. Нагадаємо, що середній показник по країні становить майже 1,89 тисячі доларів на місяць, або 22 668 доларів на рік.

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Найдорожче місто для життя у США

Сан-Хосе – третє за численністю населення місто в Каліфорнії, і десяте в США. Також місто вважають так званою столицею Кремнієвої долини. Тут знаходиться не менш 25 тисяч компаній, у кожній з яких працює понад тисяча працівників, зокрема мовиться про такі компанії, як Cisco Systems, Adobe Systems, BEA Systems, eBay.

Відразу п'ять міст штату Каліфорнії увійшли до десятки найдорожчих для життя місць у США для життя – Сан-Хосе та Сан-Франциско.

Далі розташувався Вашингтон з показником у 2 767 доларів для життя в місяць. Далі ще одне місто-мегаполіс зі штату Каліфорнія – Лос-Анджелес. І закриває п'ятірку Нью-Йорк, де потрібно 2 674 доларів на місяць. До десятки найдорожчих американських міст також увійшли Сан-Дієго, Бостон, Сіетл, Ріверсайд та Денвер.

У дослідженні враховувалися обов'язкові щомісячні платежі:

іпотека,

оренда житла,

комунальні платежі,

платежі з автокредитів,

оплата послуг зв'язку,

страховки тощо.

Згідно з індикатором Global Financial Centres Index (GFCI), фінансовим центром світу вже протягом декількох років фінансовий центр світу.

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Де жити найдешевше

Найдоступнішим містом з 50 найбільших у США виявився Баффало — обов'язкові щомісячні платежі мешканців цього міста, розташованого неподалік Ніагарського водоспаду, склали в середньому 1 603 доларів, що на 15,1% нижче за середній показник по країні.

Друге місце посів Піттсбург – 1 689 доларів на місяць, а Клівленд з 1 709 доларів опинився на третьому місці..

Згідно з дослідженням, найдоступніші для життя міста знаходяться на півдні та Середньому Заході США.