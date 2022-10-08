Сколько стоит жить в Сан-Хосе

Семья (домохозяйство) в Сан-Хосе ежемесячно тратят на эти нужды более 3,15 тысячи долларов, что на 66,8% выше, чем средний показатель по стране. Напомним, что средний показатель по стране составляет почти 1,89 тысячи долларов в месяц, или 22 668 долларов в год.

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Что известно о Сан-Хосе

Сан-Хосе – третий по численности населения город в Калифорнии и десятый в США. Также город считается так называемой столицей Кремниевой долины. Здесь находится не менее 25 тысяч компаний, в каждой из которых работает более тысячи работников, в частности говорится о таких компаниях как Cisco Systems, Adobe Systems, BEA Systems, eBay.

Самый дорогой город для жизни в США

Сразу пять городов штата Калифорнии вошли в десятку самых дорогих для жизни мест в США для жизни – Сан-Хосе и Сан-Франциско.

Далее расположился Вашингтон с показателем в 2 767 долларов для жизни в месяц. Далее еще один город-мегаполис из штата Калифорния – Лос-Анджелес. И закрывает пятерку Нью-Йорк, где нужно 2 674 долларов в месяц. В десятку самых дорогих американских городов также вошли Сан-Диего, Бостон, Сиэтл, Риверсайд и Денвер.

В исследовании учитывались обязательные ежемесячные платежи:

ипотека,

аренда жилья,

коммунальные платежи,

платежи по автокредитам,

оплата услуг связи,

страховки и т.д.

Интересно! Согласно индикатору Global Financial Centres Index (GFCI), финансовым центром мира уже в течение нескольких лет финансовый центр мира.

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Где жить самое дешевое

Самым доступным городом из 50 крупнейших в США оказался Баффало — обязательные ежемесячные платежи жителей этого города, расположенного неподалеку от Ниагарского водопада, составили в среднем 1 603 долларов, что на 15,1% ниже среднего показателя по стране.

Второе место занял Питтсбург – 1 689 долларов в месяц, а Кливленд с 1 709 долларов оказался на третьем месте.

Согласно исследованию, самые доступные для жизни города находятся на юге и на Среднем Западе США.