Яка найдорожча валюта світу "переплюнула" долар понад утричі

Долар США є найпопулярнішим у світі за обсягами торгівлі, однак це не робить його найсильнішим. Американська валюта ледве потрапляє до першої десятки рейтингу.

Яка валюта найдорожча у світі?

У 2026 році аналітики Forbes уже склали список найсильніших валют у світі. Його сформували на основі обмінного курсу до долара США.

Дивіться також Купюра номіналом 1 000 євро: чи існує вона у 2026 році

Тож наразі найсильнішою валютою у світі є кувейтський динар (KWD). Один динар можна обміняти приблизно на 3,25 долара США.

Кувейт розташований між Саудівською Аравією та Іраком. Країна отримує більшу частину свого багатства як провідний світовий експортер нафти.

Який вигляд має кувейтський динар: дивіться фото

У Вікіпедії йдеться, що Центральний банк Кувейту ввів в обіг шосту серію банкнот 29 червня 2014 року. Деякі з них мають шорстку поверхню, аби незрячі люди могли розпізнавати купюри на дотик.

За даними Google Фінанси, станом на 4 лютого один кувейтський динар обійдеться в 140,30 гривні.

Цікаво! Після кувейтського динара в рейтингу Forbes йдуть бахрейнський динар (близько 2,65 долара США), оманський ріал (2,60 долара США), йорданський динар (1,41 долара США), британський фунт (1,37 долара США), гібралтарський фунт, швейцарський франк (1,28 долара США), долар Кайманових островів (1,19 долара США), євро (1,18 долара США) і лише потім – долар США.

Цікаві факти про інші валюти: