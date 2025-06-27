Скільки коштує найдорожча монета в Україні та де її можна купити

Найдорожчою монетою, викарбуваною на Монетному дворі Національного банку України, досі залишається ювілейна монета, присвячена Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Вона була виготовлена із 500 грамів золота.

Як виглядає найдорожча монета в Україні

На аверсі монети зображено малий Державний Герб України, а також зображення офіційного логотипа УЄФА Євро-2012, виконане з використанням кольорової емалі. По колу монети розташовані силуети архітектурних пам'яток міст, у яких проходили матчі фінального турніру, пише 24 Канал з посиланням на Каталог нумізматичної продукції НБУ.

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Тираж монети склав 110 штук, а на момент випуску вона коштувала близько 350 тисяч гривень. На сьогодні, на вторинному ринку її вартість може становити кілька мільйонів гривень.

Аверс монети, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / Фото НБУ

На зворотному боці монети представлено художню композицію на футбольну тему: на першому плані – графічно виконана постать футболіста з м’ячем, на тлі – двоє гравців та силует голкіпера.



Реверс монети, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / Фото НБУ

Які найдорожчі монети можна купити зараз

Втім, сьогодні в магазині НБУ колекціонери також можуть знайти багато цікавих, розкішних і зовсім не дешевих монет.

Наразі в онлайн-магазині НБУ найдорожчими монетами доступними для продажу є: