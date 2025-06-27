Скільки коштує найдорожча монета в Україні та де її можна купити
- Найдорожчою монетою в Україні є ювілейна монета, присвячена Чемпіонату Європи з футболу 2012 року..
- Наразі найдорожчими монетам в магазині НБУ є "Херсонес Таврійський" і "Боспорське царство".
Найдорожчою монетою, викарбуваною на Монетному дворі Національного банку України, досі залишається ювілейна монета, присвячена Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Вона була виготовлена із 500 грамів золота.
Як виглядає найдорожча монета в Україні
На аверсі монети зображено малий Державний Герб України, а також зображення офіційного логотипа УЄФА Євро-2012, виконане з використанням кольорової емалі. По колу монети розташовані силуети архітектурних пам'яток міст, у яких проходили матчі фінального турніру, пише 24 Канал з посиланням на Каталог нумізматичної продукції НБУ.
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Тираж монети склав 110 штук, а на момент випуску вона коштувала близько 350 тисяч гривень. На сьогодні, на вторинному ринку її вартість може становити кілька мільйонів гривень.
Аверс монети, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / Фото НБУ
На зворотному боці монети представлено художню композицію на футбольну тему: на першому плані – графічно виконана постать футболіста з м’ячем, на тлі – двоє гравців та силует голкіпера.
Реверс монети, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / Фото НБУ
Які найдорожчі монети можна купити зараз
Втім, сьогодні в магазині НБУ колекціонери також можуть знайти багато цікавих, розкішних і зовсім не дешевих монет.
Наразі в онлайн-магазині НБУ найдорожчими монетами доступними для продажу є:
- "Херсонес Таврійський", присвячена Боспорському царству – 159 504 гривні;
- "Боспорське царство", що також присвячена одній з античних держав Північного Причорномор'я – 159 504 гривні;
- "Тарас Шевченко", присвячена пам`яті видатного українського поета, художника і мислителя – 79 913 гривні.