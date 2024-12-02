Найдешевші валюти світу: яка грошова одиниця очолила антирейтинг

Долар, євро, єна, фунт стерлінгів – це відомі валюти, за курсами яких ретельно стежить світова спільнота. Ці грошові одиниці займають досить сильні позиції на ринку. Водночас існують валюти, які вважають найслабшими у світі.

Найдешевша валюта у світі

Станом на грудень 2024 року найслабшою валютою у світі вважають іранський ріал. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 42 087 ріалів за долар США, згідно з даними Google Фінанси. З початку року національна валюта Ірану демонструє від'ємну динаміку на ринку. Настільки слабкі позиції цієї валюти на ринку є результатом відразу кількох факторів впливу:

Політичні заворушення в країні;

Ядерна програма Ірану;

Конфлікт між Іраном та Іраком.

До трійки найслабших валют світу також входять в'єтнамський донг та леоне Сьєрра-Леоне. Для прикладу, у В'єтнамі один долар коштує майже 25 390 донгів.