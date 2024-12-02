Самые дешевые валюты мира: какая денежная единица возглавила антирейтинг

Доллар, евро, иена, фунт стерлингов – это известные валюты, за курсами которых тщательно следит мировое сообщество. Эти денежные единицы занимают достаточно сильные позиции на рынке. В то же время существуют валюты, которые считают самыми слабыми в мире.

Самая дешевая валюта в мире

По состоянию на декабрь 2024 года самой слабой валютой в мире считают иранский риал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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На момент создания этого материала, курс колеблется на уровне 42 087 риалов за доллар США, согласно данным Google Финансы. С начала года национальная валюта Ирана демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Столь слабые позиции этой валюты на рынке являются результатом сразу нескольких факторов влияния:

Политические беспорядки в стране;

Ядерная программа Ирана;

Конфликт между Ираном и Ираком.

В тройку самых слабых валют мира также входят вьетнамский донг и леоне Сьерра-Леоне. Для примера, во Вьетнаме один доллар стоит почти 25 390 донгов.