Найбільший обвал долара США з 2010 року: що відбувається

Американський долар у середу, 30 листопада, відійшов від свого максимуму за тиждень напередодні Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Крім того, зафіксували наймасштабніше знецінення валюти за місяць за 12 років.

Йдеться про падіння долара США у листопаді на 4,3%. Це найгірший показник за місяць з 2010 року.

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Різкий обвал долара США

Натомість Індекс долара США, який демонструє його співвідношення до кошика з 6 інших валют, під час сьогоднішніх торгів втратив 0,35% та впав до 106,45. Тоді як вночі максимум був зафіксований на рівні 106,90.

Інвестори також більше очікують, що американський центробанк надалі буде проводити менш агресивну монетарну політику, оскільки вони вважають, що інфляція у країні пройшла піковий період.

Ще одним аспектом також є прогнози щодо початку потенційної рецесії у наступному році. Очікування інвесторів стосовно майбутнього кроку Федерального резерву розділилися таким чином: