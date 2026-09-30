Що відомо про НПЗ у Джамнаґарі

Індійський промисловий гігант міг переробити понад 216 різних сортів нафти з усього світу, пише його оператор Reliance Industries. Ймовірно, такого показника не досягав жоден інший комплекс.

Це стало можливим завдяки складній конфігурації з індексом 21,1, яка дозволяє працювати майже з усіма видами "чорного золота" та підлаштовувати виробництво під актуальні вимоги ринків.

НПЗ у Джамнаґарі також має потужну логістичну інфраструктуру, зокрема власний морський термінал. Він може приймати судна різних класів – від невеликих хімічних танкерів до найбільших супертанкерів VLCC і суден для перевезення нафтопродуктів.

Серед продукції підприємства – скраплений газ, бензин і дизель, авіаційне паливо, пропілен і навіть нафтовий кокс. Частину використовують у транспорті та побуті, іншу – як сировину для нафтохімії, виробництва добрив, фармацевтики, цементу тощо.

Де розташований найбільший НПЗ у світі: дивіться на карті

Потужності в Джамнаґарі дозволяють нам виробляти продукцію, що відповідає найсуворішим екологічним нормам. Це дає конкурентну перевагу та допомагає задовольняти потреби багатьох ринків,

– йдеться на сайті оператора.

Нагадаємо, Росія залишається головним постачальником нафти до Індії. Раніше посол країни-агресорки навіть запевняв, що Кремль готовий повністю покривати енергетичні потреби свого партнера. Щоправда, останнім часом обсяги експорту поступово падають, зокрема через дронові атаки та конкуренцію з боку Китаю.