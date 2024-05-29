Найбільший нафтопереробний завод у світі погодився купувати нафту з Росії за рублі, – Reuters
Джерело:Reuters
Індійська компанія Reliance Industries уклала нову угоду з російською "Роснєфтью". Проте є одна деталь, на яку варто звернути особливу увагу.
Reliance Industries – це найбільший у світі нафтопереробний комплекс, який погодився купувати у Росії сировину в іншій валюті. Про це йдеться в угоді, яку уклали на один рік.
Зверніть увагу Ситуація критична: вся нафтова галузь Росії почала рухатись до збитковості
Індійський нафтовий гігант продовжить співпрацювати з Росією
Згідно з умовами угоди, індійська компанія буде купувати принаймні 3 мільйонів барелів нафти на місяць. При цьому нафтопереробний комплекс отримає знижки від "Роснефті".
Угода між сторонами набула чинності напочатку індійського фінансового року з 1 квітня. Також повідомляють, що компанія Reliance Industries планує купувати дві партії загальним обсягом близько одного мільйона барелів нафти Urals зі знижкою 3 долари за барель.
Що відомо про Reliance Industries LimitedЦе індійський багатонаціональний конгломерат, який працює у низці секторів. Йдеться про енергетику, нафтохімію, природний газ, роздрібну торгівлю, розваги, телекомунікації, ЗМІ та текстиль. Власником компанії є Мукеш Амбані – найбагатша людина Індії. Ринкова капіталізація компанії становить 19,56 трильйона рупій, тоді як вартість акцій коливається на рівні 2893 рупії за штуку, інформує Yahoo!Finance.
Новий контракт, крім того, дозволяє нафтопереробному комплексу додатково купувати ще 4 партії нафти щомісяця. На момент створення цього матеріалу, бренд нафти Urals торгується на ринку з ціною на рівні 67,61 долара за барель, згідно з даними OilPrice.
Індійський нафтопереробний комплекс планує купувати одну – дві партії на місяць нафти з низьким вмістом сірки. Перш за все йдеться про суміш ESPO, яку експортують з російського тихоокеанського порту "Козьміно", з надбавкою 1 долара за барель до котирувань у Дубаї.
Як Reliance Industries буде платити Росії
Індійська компанія у новій угоді погодилася платити за російську нафту у рублях. Платежі планують проводити через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк". Додамо, що російський "Газпромбанк" не входить до жодних санкційних списків Заходу. Раніше Індія платила за сировину з Росії в рупіях, дирхамах і китайських юанях.