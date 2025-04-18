Китай різко зменшив імпорт нафти з США, переключившись на нового постачальника

Відносини між США та Китаєм залишаються складними. Це призвело до того, що китайські нафтопереробні компанії шукають альтернативу для американської нафти.

Китай скоротив імпорт американської нафти

Китайські нафтопереробні компанії імпортують рекордні обсяги нафти з Канади. При цьому Китай скоротили обсяги купівлі нафти з США приблизно на 90%. Головна причина змін – це ескалація торгової напруги між США та Китаєм, які є найбільшими економіками у світі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу Долар США змінив динаміку на ринку напередодні Великодня

У березні 2025 року китайські компанії імпортували з Канади безпрецедентні 7,3 мільйона барелів нафти. Ба більше, у квітні цей показник може зрости ще більше. Для порівняння, експорт американської нафти до Китаю впав до 3 мільйонів барелів на місяць з пікових 29 мільйонів барелів, які зафіксували в червні.

До теми! Китай – це найбільший імпортер нафти у світі. Відмова Китаю від американської нафти є ще одним прикладом стратегічних та економічних змін, які спровокувала політика чинного президента США Дональда Трампа. Також додамо, що Китай збільшив імпорт російської нафти з Арктики 2025 році.

Нагадаємо, що Канада входить до п'ятірки країн з найбільшими запасами нафти у світі та займає 3 місце у рейтингу. Запаси нафти в Канаді оцінюють в 171 мільярд барелів. Країна Північної Америки поступається лише Саудівській Аравії та Венесуелі.