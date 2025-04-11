Одна з найпроблемніших країн має найбільші запаси нафти у світі

На ринку нафти чимало потужних гравців. Проте є країни, які володіють величезними запасами нафти.

Де найбільші поклади нафти у світі

Беззаперечним лідером на ринку нафти в одній категорії є Венесуела. Ця країна володіє найбільшими запасами нафти у світі, пише 24 Канал з посиланням на OilPrice.

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Резерви нафти у Венесуелі оцінюють у понад 300 мільярдів барелів. Проте країна в Південній Америці не має можливості використовувати нафтовий ресурс в повному обсязі. Венесуела має низку серйозних проблем:

Системні економічні кризи.

Корупція.

Політична нестабільність.

Тиск з боку США.

За підсумками 2024 року, Венесуела збільшила обсяги нафтового експорту на понад 10%. Цей показник зростає другий рік поспіль, що стало важливою підтримкою для економіки країни. До першої п'ятірки лідерів за резервами нафти також входять Саудівська Аравія, Іран, Канада та Ірак