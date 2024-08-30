Найбільші втрати у світі: яка країна зафіксувала шалений спад на ринку

У серпні, коли більшість світових бірж стрімко зростали та фіксували нові максимуми, у Туреччині ситуація була прямо протилежна. Ба більше, втрати турецького фондового ринку побили "рекорд" у світі.

Рекордні втрати Туреччини у серпні

У серпні Індекс Borsa Istanbul 100, який включає найдорожчі компанії Туреччини, обвалився на 8,3%. Це найгірший результат у світі. На фондову біржу тисне комбінація двох факторів: високі процентні стави та інфляція, які призводить до зниження корпоративних прибутків в країні.

Зверніть увагу Які купюри гривні вилучають з обігу у 2024 році: фото банкнот старого та нового зразків

Крім того, іноземні інвестори активно виводять кошти з турецького ринку. За три місяці до 16 серпня інвестори продали цінні папери на 2,9 мільярда доларів. Про це свідчать дані центрального банку Туреччини. Водночас турецькі інвестори заявляють, що наразі головне питання, наскільки сильним буде економічний спад в країні.

До теми! У другому кварталі іноземні інвестори вивели з Китаю рекордну суму. Вважають, що це їхня реакція на песимістичні прогнози щодо майбутнього другої економіки світу.

На сьогодні у Туреччині базові процентні ставки утримують на рівні 50%, тоді як інфляція досі залишається на одному із найвищих рівнів у світі. Бізнеси уже розуміють, як ці фактори позначаться на їхніх прибутках. Зокрема, стамбульська компанія Ata Investment прогнозує, що чистий прибуток турецьких компаній, за якими вона стежить, у 2024 році знизиться на 28%.