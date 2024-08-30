Самые большие потери в мире: какая страна зафиксировала сумасшедший спад на рынке

В августе, когда большинство мировых бирж стремительно росли и фиксировали новые максимумы, в Турции ситуация была прямо противоположная. Более того, потери турецкого фондового рынка побили "рекорд" в мире.

Рекордные потери Турции в августе

В августе Индекс Borsa Istanbul 100, который включает самые дорогие компании Турции, обвалился на 8,3%. Это худший результат в мире. На фондовую биржу давит комбинация двух факторов: высокие процентные ставки и инфляция, которые приводит к снижению корпоративных доходов в стране.

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Кроме того, иностранные инвесторы активно выводят средства с турецкого рынка. За три месяца до 16 августа инвесторы продали ценные бумаги на 2,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные центрального банка Турции. В то же время турецкие инвесторы заявляют, что сейчас главный вопрос, насколько сильным будет экономический спад в стране.

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На сегодня в Турции базовые процентные ставки удерживают на уровне 50%, тогда как инфляция до сих пор остается на одном из самых высоких уровней в мире. Бизнесы уже понимают, как эти факторы скажутся на их доходах. В частности, стамбульская компания Ata Investment прогнозирует, что чистая прибыль турецких компаний, за которыми она следит, в 2024 году снизится на 28%.