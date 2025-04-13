Китай посилює вплив за фондовими ринками: до чого тут його головний конкурент

Китай посилює протекційну політику свого фінансового сектору. У Пекіні ухвалили важливе рішення щодо фондових бірж в Китаї.

Китай обмежив продажі інвесторів

Фондові біржі Китаю обмежили деякі операції хедж-фондів і великих роздрібних інвесторів. Йдеться про негласні обмеження, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з останнім нововведенням, вище згадані фонди та інвестори не можуть продавати акції більше, ніж на 50 мільйонів юанів або 6,83 мільйона доларів. Це частина плану Пекіна щодо посилення фондового ринку на тлі ескалації торгової війни з США.

До теми! 10 квітня Народний банк Китаю обвалив курс юаня до мінімального рівні за 18 років. Таким чином, Пекін прагне підтримати свою економіку та експорт. Це рішення також пов'язане із торговою війною з США.

Також відомо, що за лімітом мають уважно стежити брокери. Вони ж, за даними обізнаних з ситуацією людей, попереджають своїх клієнтів про обмеження. Ба більше, суму ліміту можуть зменшити, якщо на китайському фондовому ринку зафіксують різкий обвал.