США можуть дати Росії небезпечний козир: які переговори ведуть в Німеччині

США можуть сильно зміцнити позиції Росії на ринку нафти. При цьому Росія навіть попри те, що проти неї запровадили численні санкції, залишається важливим гравцем у нафтовому сектору. Ба більше, доходи від експорту нафти становлять значну частину російського бюджету.

США прагнуть відновити експорт нафти з Росії

США, Німеччина та Росія ведуть переговори щодо відновлення постачання російської нафти. Йдеться про експорт нафти з Росії до Німеччини через трубопровід "Дружба", пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Джерела, які обізнані з ситуацією, що США планують придбати відразу кілька активів:

Частку в розмірі 54,17% німецької дочірньої структури "Роснєфті" в нафтопереробному заводі PCK Raffinerie GmbH у місті Шведт, яке розташоване в федеральній землі Бранденбург.

у місті Шведт, яке розташоване в федеральній землі Бранденбург. Крім того, американці мають на меті викупити частки "Роснєфті" в нафтопереробних заводах MiRo (24%) і Bayernoil (28,57%).

Нагадаємо, що Росія нещодавно призупинила постачання нафти до Чехії саме через нафтопровід "Дружба". У Чехії заявили, що ситуація під контролем, додавши, що ця ситуація виникла у через проблему з оплатою між польським власником чеського нафтопереробника і російськими постачальниками.

Додають, що переговорів залучений офіс канцлера Німеччини Олафа Шольца та німецький Мінфін. Тоді як представники Міністерства закордонних справ Німеччини участі в переговорах не беруть, оскільки глава Анналена Бербок відкрито виступає проти постачання російських енергетичних ресурсів.

Водночас одне з джерел заявило, що участь представників Німеччини у переговорах мінімальна. Мовляв, тон задають саме США. При цьому відзначають, що важливою умовою для угоди може бути згода президента Росії Володимира Путіна на пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на фронті в Україні.

Далі – більше! США, за даними джерел, прагнуть, щоб Німеччина почала знову купувати російський газ. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що офіційний Вашингтон веде переговори щодо запуску "Північного потоку – 2"