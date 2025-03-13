США стремятся возобновить экспорт нефти из России

США, Германия и Россия ведут переговоры о возобновлении поставок российской нефти. Речь идет об экспорте нефти из России в Германию через трубопровод "Дружба", пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Источники, которые знакомы с ситуацией, что США планируют приобрести сразу несколько активов:

Долю в размере 54,17% немецкой дочерней структуры "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт, который расположен в федеральной земле Бранденбург.

в городе Шведт, который расположен в федеральной земле Бранденбург. Кроме того, американцы имеют целью выкупить доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах MiRo (24%) и Bayernoil (28,57%).

Напомним, что Россия недавно приостановила поставки нефти в Чехию именно из-за нефтепровода "Дружба". В Чехии заявили, что ситуация под контролем, добавив, что эта ситуация возникла в связи с проблемой с оплатой между польским владельцем чешского нефтепереработчика и российскими поставщиками.

Добавляют, что к переговорам привлечен офис канцлера Германии Олафа Шольца и немецкий Минфин. Тогда как представители Министерства иностранных дел Германии участия в переговорах не принимают, поскольку глава Анналена Бербок открыто выступает против поставок российских энергетических ресурсов.

В то же время один из источников заявил, что участие представителей Германии в переговорах минимальное. Мол, тон задают именно США. При этом отмечают, что важным условием для соглашения может быть согласие президента России Владимира Путина на предложение США о временном прекращении огня на фронте в Украине.

Дальше – больше! США, по данным источников, стремятся, чтобы Германия начала снова покупать российский газ. Ранее немецкие СМИ сообщали, что официальный Вашингтон ведет переговоры по запуску "Северного потока – 2"