У розвідці розповіли, як Росія обходить санкції Заходу

Росія продовжує шукати варіанти для обходу санкцій Заходу. У 2025 році одним із важливих перевалочним пунктом для російської нафти стала Індонезія.

Як Росія обходить нафтові санкції Заходу

У 2025 році найбільшим перевалочним пунктом для Росії обрала індонезійський порт. Йдеться про Каримун. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зверніть увагу Ціни на нафту відреагували на перші результати переговорів між США та Китаєм

Наголошують, що уряд Індонезії не контролює роботу термінала. Річ у тому, що цей об'єкт перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни. Як результат, в порту російську нафту змішують з сировиною з інших країн, що допомагає Кремлю обходити санкції Заходу.

Після перевалки в порту російську нафту маркують як індонезійську. Далі сировину транспортують до таких країн:

Сінгапуру;

Малайзії;

Китаю.

Додають, що у березні – квітні 2025 року Росія відправила до Каримуна, щонайменше, 3 вантажі на танкерах, які потрапили у санкційні списки ЄС та Великої Британії. У розвідці підмітили, що посередниками у торгівлі російською нафтою є маловідомі торгові фірми, які досить часто змінюють свої назви до прибуття танкерів до кінцевих пунктів призначення.

Водночас Росія може втратити можливість продавати нафту з прибутком уже до кінця 2025 року. Це пов'язано з тим, що ОПЕК+ може розвалитися.