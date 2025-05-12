В разведке рассказали, как Россия обходит санкции Запада
- В 2025 году Россия использует индонезийский порт Каримун для обхода нефтяных санкций Запада, смешивая нефть с сырьем из других стран.
Российскую нефть маркируют как индонезийскую перед транспортировкой в Сингапур, Малайзию и Китай, причем торговлю осуществляют малоизвестные фирмы.
Россия продолжает искать варианты для обхода санкций Запада. В 2025 году одним из важных перевалочным пунктом для российской нефти стала Индонезия.
Как Россия обходит нефтяные санкции Запада
В 2025 году крупнейшим перевалочным пунктом для России выбрала индонезийский порт. Речь идет о Каримуне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
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Отмечают, что правительство Индонезии не контролирует работу терминала. Дело в том, что этот объект находится в зоне свободной торговли и вне юрисдикции страны. Как результат, в порту российскую нефть смешивают с сырьем из других стран, что помогает Кремлю обходить санкции Запада.
После перевалки в порту российскую нефть маркируют как индонезийскую. Далее сырье транспортируют в такие страны:
- Сингапур;
- Малайзию;
- Китая.
Добавляют, что в марте – апреле 2025 года Россия отправила в Каримун, по меньшей мере, 3 груза на танкерах, которые попали в санкционные списки ЕС и Великобритании. В разведке подметили, что посредниками в торговле российской нефтью являются малоизвестные торговые фирмы, которые довольно часто меняют свои названия до прибытия танкеров в конечные пункты назначения.
В то же время Россия может потерять возможность продавать нефть с прибылью уже к концу 2025 года. Это связано с тем, что ОПЕК+ может развалиться.