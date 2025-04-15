Новий прогноз попиту на нафту: чого очікують в ОПЕК в 2025 році

В ОПЕК оприлюднили новий прогноз для ринку нафти. Країни-експортери нафти вказали, які фактори найбільше впливають на ринок.

Новий прогноз для нафти від ОПЕК

Країни-експортери нафти, які входять до ОПЕК, переглянули свій прогноз щодо світового попиту на нафту в 2025 році у сторону зниження. Про це пише 24 Канал з посиланням на новий звіт ОПЕК.

Варте уваги Курс долара різко злетів в країні, де скасували низку валютних обмежень

При формуванні звіту враховували дані за перший квартал 2025 року, а також очікування щодо впливу торгових мит США. Загалом в ОПЕК очікують, що цього року попит на нафту зросте на 1,3 мільйона барелів на добу. Проте це на 150 тисяч барелів нафти на день менше, ніж очікували раніше.

Що таке ОПЕК Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.

Згідно з прогнозом ОПЕК, у наступних кварталах 2025 року попит на нафту у світі буде коливатися на таких рівнях:

Другий квартал – 104,25 мільйона барелів нафти.

Третій квартал – 105,35 мільйона барелів нафти.

Четвертий квартал – 106,41 мільйона барелів нафти.

До теми! Ціни на нафту в останні два дні демонструють позитивну динаміку на ринку. Еталонні бренди нафти – Brent та WTI – дорожчають на тлі новин про збільшення імпорту в Китаї та ймовірне пом'якшення тарифів США.

Показники у другому та четвертому кварталах були знижені, тоді як у третьому – трохи підвищені. При цьому в ОПЕК прогнозують значно кращий попит на нафту, ніж інші організації, як пише Bloomberg: