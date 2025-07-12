Ви здивуєтесь: яка найбільша доларова банкнота

Найпоширенішою доларовою банкнотою в обігу сьогодні є 100 доларів. Проте раніше випускалися купюри з набагато вищими номіналами.

Які номінали доларів існували?

Спочатку купюри випускались номіналами 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 та 10 000 доларів. Втім, востаннє купюри номіналом 500, 1 000, 5 000 і 10 000 друкувалися в 1945 році, а в 1969 їх випуск був офіційно припинений, пише 24 Канал.

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Тож з 1969 року банкнота в 100 доларів стала найбільшою за номіналом, що перебуває в обігу.

Які ще були номінали?

Купюра номіналом 1 долар була додана в 1963 році як заміна срібного сертифіката того ж номіналу після припинення випуску останнього.

Цікаво! Після того як в 1971 році були остаточно вилучені з обігу банкноти Сполучених Штатів, банкноти Федеральної резервної системи стали єдиним типом паперової валюти в країні.

У 1976 році була знову введена купюра номіналом 2 долари – через 10 років після офіційного припинення випуску банкнот США того ж номіналу.

Однак цей номінал виявився непопулярним і сьогодні вважається скоріше колекційною рідкістю, хоча такі банкноти продовжують друкуватися.

Примітно! Починаючи з 1996 року всі банкноти, за винятком 1 і 2 доларів, були перероблені – портрети на них стали більшими. З 2004 року банкноти (знову ж таки, крім 1 і 2 доларів) почали вводитися в обіг з елементами кольорового друку, щоб полегшити їх візуальне розрізнення.

Яка найбільша доларова банкнота в історії

Банкнота номіналом 10 000 доларів була найбільшою грошовою одиницею, яка коли-небудь використовувалася в обігу серед населення США Вона вперше була випущена в 1878 році, а її остання серія датується 1934 роком.

Важливо! Попри це, вони як і раніше вважаються законним платіжним засобом, і банки зобов'язані приймати їх за номінальною вартістю. Однак для колекціонерів їх ринкова ціна значно перевищує номінал.

Хоча 10 000 доларів була найвищою купюрою, доступною населенню, існувала і банкнота ще більшого номіналу – 100 000 доларів.

Вона призначалася виключно для безготівкових розрахунків між банками, ніколи не надходила у вільний обіг, і її зберігання приватними особами є незаконним.