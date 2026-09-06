Найбільший нафтовий танкер у світі

За даними Книги рекордів Гіннеса, найбільшим судном, яке коли-небудь побудували, залишається нафтовий танкер Seawise Giant, відомий також як Mont, Jahre Viking або Knock Nevis.

Його довжина сягала понад 458 метрів, а дедвейт (максимальна маса, яку можна безпечно взяти на борт) – 564 763 тонни.

Танкер замовили ще у 1974 році, а за час служби він неодноразово змінював власників, серед яких був і відомий гонконзький судноплавний магнат Тун Чаоюн. Тож не дивно, що тепер його якір як "символ колишньої слави та легендарної морської спадщини" зберігають у Гонконзькому морському музеї.



Якір Seawise Giant / Фото Hong Kong Maritime Museum

Танкеру належить іще один, уже сумний рекорд. Після 35 років служби у 2010 році його розібрали на метал на узбережжі індійського штату Гуджарат – на той момент "гігант" став найбільшим судном, яке коли-небудь відправляли на утилізацію.

36-тонний якір сягає 7 метрів у довжину та 1,13 метра завтовшки. До нього кріпилися 20 секцій ланцюга приблизно по 27,4 метра кожна… Переміщення якоря стало неабияким викликом,

– йдеться на сайті музею.

Нагадаємо, попри сучасні масштаби морських перевезень, обсяг нафти досі традиційно вимірюють у барелях, що дорівнює майже 159 літрам, а сам стандарт виник у США ще в XIX столітті.

Історія цієї одиниці сягає початку нафтового буму в Пенсильванії, коли сировину перевозили у звичайних дерев'яних бочках різного розміру. Щоб уніфікувати торгівлю, виробники домовилися використовувати стандартну тару об'ємом 42 американські галони.