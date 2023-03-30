Поєднання штучного інтелекту та NFT: найбільша криптобіржа світу анонсувала новий проєкт

Всесвітньо відома компанія Binance заявила про глобальний запуск нової платформи, яку створили на основі штучного інтелекту. Йдеться про NFT-генератор Bicasso. Більше про це – далі у тексті.

Компанія Binance вирішила запустити платформу Bicasso по всьому світу після того, як вона пройшла успішне тестування в Європі. Сервіс буде доступний з 29 березня до 30 березня для додаткових 100 тисяч користувачів, так і для наявних, так і для нових користувачів.

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Новий проєкт Binance

Загалом запуск бета-тесту Bicasso був 1 березня 2023 року. На цьому етапі обмежена кількість користувачів змогла ознайомитись та спробувати всі можливості нової платформи. Серед головних функцій цього сервісу:

Створення, карбування та володіння кастомізованими зображеннями, які створюють за допомогою штучного інтелекту;

зображеннями, які створюють за допомогою штучного інтелекту; Основою для роботи Bicasso є поєднання зображення та конкретних вказівок користувача;

вказівок користувача; Таким чином, NFT-генератор працює над тим, аби запропонувати найкращий можливий результат, який за бажанням можна вдосконалити з додатковими уточненнями;

який за бажанням можна вдосконалити з додатковими уточненнями; Ще одна опція нової платформи – можливість карбувати власні NFT у мережі BNB з використанням отриманого зображення.

У Binance ми прислухаємося до побажань наших користувачів. Їм сподобався наш початковий обмежений тест, і тепер ми запускаємо його в усьому світі. Bicasso об’єднує можливості ШІ та Web3, що надає користувачам унікальний захопливий досвід,

– каже Маюр Камат, керівник відділу по продукт у Binance.

Більше новин про Binance

Нагадаємо, що у США проти Binance подали до суду. Американський регулятор припускає, що криптобіржа може працювати у країні незаконно. У позові Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами вказали, що компанія розвивала свій бізнес в країні, але без належної реєстрації.

Також криптобіржа Binance у березні 2023 року заборонила росіянам та всім, хто перебуває на території держави-агресорки купувати та продавати іноземні валюти через p2p-сервіс. Йдеться про євро та долар.