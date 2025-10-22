Ви будете здивовані: яка найбільша доларова купюра існувала у світі

В Україні найбільшою купюрою є 1 000 гривень. Банкноту цим номіналом було введено в обіг майже 6 років тому – 25 жовтня 2019 року.

Яка найбільша доларова банкнота існувала?

Однак найбільша купюра доларів США є значно більшою, пише 24 Канал з посиланням на Національний музей американської історії.

Банкнота у 100 000 доларів є найбільшою за номіналом, яку коли-небудь випускав уряд Сполучених Штатів. Її надрукували у 1934 році.

Проте є певний нюанс. Річ у тім, що банкнота не призначалася для загального обігу. Її використовували лише як обліковий інструмент між підрозділами Федеральної резервної системи.

Важливо! Володіння цією банкнотою приватними особами є незаконним.

Водночас банкнота номіналом 10 000 доларів із портретом Салмона Портленда Чейза, міністра фінансів президента Лінкольна, була найвищим номіналом американської валюти, що коли-небудь перебував у публічному обігу. Про це повідомляє Музей фінансів Америки.

Хоча також існувала банкнота номіналом 100 000 доларів із портретом Вудро Вільсона, вона використовувалася лише для переказів коштів між Федеральними резервними банками і не призначалася для розрахунків у роздрібній торгівлі,

– зазначили у тексті.

Зверніть увагу! Починаючи з 1969 року, найвищим номіналом банкнот у США залишається 100 доларів.

Крім того, рідкісну банкноту номіналом 10 000 доларів часів Великої депресії продали на аукціоні за 480 000 доларів у 2023 році. Раніше найвища ціна, за яку продавали банкноту 1934 року номіналом 10 000 доларів, становила 384 000 доларів. Цей продаж відбувся у вересні 2020 року.

