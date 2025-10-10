Які єврові банкноти існують?

Загалом існує дві серії євро. Банкнота номіналом 500 належала до першої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Під час випуску другої серії номінали банкнот переглянули. 500 євро вирішили виключити через те, що саме цю купюру найчастіше підроблювали і використовували у шахрайських цілях.

Зверніть увагу! З 2019 року 500 євро перестали друкувати. Проте ця купюра та зараз є чинним платіжним засобом, її вилучають поступово.

Які єврові банкноти випускалися:

  • Перша серія 2002 року включала номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро;
  • Друга серія "Європа" (2013 – 2019 роки): 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.

Станом на зараз, усі ці банкноти чинні. Тобто, ними можна розраховуватись.

Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть обігатися разом із банкнотами серії "Європа", доки не будуть вичерпані запаси,
– наголошує ЄЦБ.

Що потрібно знати про євро зараз?

  • НБУ зобов'язаний обмінювати усі банкноти, які не визначаються як значно зношені. Якщо купюри сильно пошкоджені, їх передають на інкасо. Зауважимо, що поняття "незначно зношені" було скасовано ще у 2023 році.

  • У жовтні курс євро має залишатись стабільним. Очікуються лише незначні зміни. Водночас люфт коливань буде в межах: 47,50 до 49,50 гривні.

Яким буде курс євро на цьому тижні?

До кінця цього тижня євро на міжбанку коливатиметься в межах: 48 – 49 гривень. На готівковому ринку очікуваний люфт: від 48 до 49,50 гривень.