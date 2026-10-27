Найбільша у світі купюра мала номінал із 20 нулями: де її випустили

Де випустили найбільшу купюру у світі

Найбільшу за номіналом банкноту випустили в Угорщині влітку 1946 року, що офіційно зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса. Йдеться про 100 квінтильйонів пенге, або 100 000 000 000 000 000 000 одиниць тодішньої національної валюти.

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Цікаво, що на самій купюрі не друкували всі нулі. Натомість там зазначили "100 мільйонів B.-pengő", де один B.-pengő дорівнював трильйону звичайних пенге.

Рекордсменку ввели в обіг 11 липня, однак уже незабаром вона втратила статус платіжного засобу, проіснувавши лише три тижні, пише Музей грошей Угорщини.

Причиною появи настільки великого номіналу стала гіперінфляція, яка охопила країну після Другої світової війни. Гроші знецінювалися з надзвичайною швидкістю, тому владі доводилося постійно випускати купюри дедалі більшої вартості.

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Найбільша за номіналом банкнота у світі / Фото Музею грошей Угорщини

Часу на розробку нового дизайну майже не залишалося, тому для банкноти використали оформлення попередніх випусків, взявши за основу роботи художника Ференца Гельбінга, створені ще у 1920-х роках. Окрім того, відмовитися довелося від багатомовного позначення номіналу: написи виконали лише угорською.

На лицьовому боці зображена молода жінка в традиційному вбранні, а внизу – державний герб. Зворот прикрашає знаменита будівля парламенту в Будапешті.

Нагадаємо, у США також існувала купюра з незвичайно великим номіналом – 100 тисяч доларів із портретом 28-го президента Вудро Вілсона. Щоправда, це був золотий сертифікат серії 1934 року, призначений виключно для розрахунків між Федеральними резервними банками, тож звичайні американці ніколи не могли користуватися ним у повсякденному житті.