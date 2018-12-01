Вертикальні та водонепроникні гроші: ТОП найдивніших валют світу

Деякі країни світу мають унікальні, високотехнологічні, а, подекуди, просто дивні гроші. Такі банкноти завжди привертають до себе увагу через свій незвичний вигляд або властивості.

Високотехнологічні австралійські долари

Австралійські гроші вважаються одними з найбільш технологічно просунутих у світі. Вони не тільки повністю водонепроникні, але й завдяки складному дизайну надзвичайно важко підробляються, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Купюри в Австралії виготовлені з особливого полімерного матеріалу, що на дотик нагадує віск, тоді як доларові банкноти США та більшості інших країн більше схожі на папір.

Примітно! Саме Австралія першою у світі ввела в обіг полімерні банкноти – це сталося в 1988 році. Згодом приклад країни наслідували Китай, В'єтнам і ряд інших держав.

Одна з найбільш незвичайних особливостей австралійської банкноти номіналом 5 доларів – візуальний ефект руху: зображений на ній східний шипоклюв (місцевий птах) немов махає крилами, коли купюру злегка нахиляєш або рухаєш.

Австралійські банкноти / Фото Getty Images

"Надскладні" 100 юанів

Коли у 2015 році були випущені нові 100 юанів, боротьба з фальшивомонетниками в Китаї досягла свого апогею. Купюри отримали прізвисько "золото для великих гравців" через помітну золоту цифру 100 та інші елементи дизайну, що значно ускладнювали їх підробку.

Цікаво! Спочатку банкомати Китаю не могли зчитувати нові банкноти – вони виявилися занадто технологічними.

100 нових юанів / Фото Getty Images

Банкноти з тваринами у Південній Африці

Коли в 1961 році Південна Африка стала республікою, в країні була введена національна валюта – ранд. На банкнотах були зображені представники "великої п'ятірки" африканських тварин: носоріг (10 рандів), слон (20 рандів), лев (50 рандів), буйвол (100 рандів) і леопард (200 рандів).

Банкноти Південної Африки / Фото Getty Images

Вертикальні канадські долари

У березні 2018 року Канада представила проєкт нової купюри номіналом 10 доларів. Це перша в історії країни банкнота з вертикальною орієнтацією, а також з прозорим елементом.

На лицьовій стороні банкноти зображена Віола Десмонд з Нової Шотландії – активістка за громадянські права, яка стала символом боротьби з расовою сегрегацією. Кожна купюра виготовляється з цільного шматка полімеру, що робить її більш довговічною і стійкою до зносу.

Цікаво! Серед елементів захисту від підробки є прозоре вікно з муаровим візерунком.

Нові канадські долари / Фото Getty Images

Приголомшливо деталізовані банкноти Нової Зеландії

У 2015 році Міжнародна банківська спільнота визнала новозеландську п'ятидоларову купюру "Кращою банкнотою року" за її складний і продуманий дизайн.

Ці полімерні гроші були відзначені за деталізовані портрети історичних особистостей, зображення карти Нової Зеландії, а також за безліч вдосконалених захисних елементів.

Банкноти Нової Зеландії / Фото Getty Images