У швейцарському суді розглядають справу проти чотирьох представників найзаможнішої родини Великої Британії. Їх звинувачують в тому, що вони витрачали більше грошей на догляд за своїм собакою, ніж на своїх слуг.

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Члени найбагатшої сім'ї Великої Британії – фігуранти гучної справи у Швейцарії

Йдеться про сім'ю Хіндуджа, якій належить вілла у престижному районі Женеви. Родина також відома практикою завезення слуг з Індії для догляду за їхніми дітьми та домом.

Які аргументи наводить сторони обвинувачення у суді:

По-перше, стверджують, що сім’я Хіндуджа конфіскувала паспорти співробітників, та платили їм всього 8 доларів за робочий день, який тривав 18 годин. Крім того, працівники не мали права виходити з дому.

По-друге, прокурор Ів Бертосса повідомив, що сім'я Хіндуджа витратила майже 10 тисяч доларів на рік на свого собаку. Він порівняв цю суму із тим, яку зарплату отримували працівники вілли за день.

Адвокати найзаможнішої сім'ї Великої Британії не заперечують звинувачення, які пов'язані із низькою зарплатою. Проте вони наполягають на тому, що аргументи сторони обвинувачення варто розглядати наймані працівники також отримували житло та їжу.

Важливо! Звинувачення стосовно задовгого робочого дня також було оскаржене. Зокрема, один з адвокатів заявляв, що перегляд фільму з дітьми сім'ї Хіндуджі фактично не можна оцінювати як роботу.

Проте звинувачення прокуратури Женеви щодо вилучення паспортів у персоналу та заборона виходити з дому це дуже серйозно. Ба більше, їх можна навіть класифікувати як торгівлю людьми. Ці звинувачення сім'я заперечує. Прокурор Ів Бертосса вимагає для фігурантів справи тюремного ув'язнення, виплати компенсації на мільйони доларів та покриття судових витрат.

Що відомо про сім'ю Хіндуджа

Статки родини оцінюють у понад 37 мільярдів фунтів (47 мільярдів доларів). Саме про це свідчить цьогорічний рейтинг найзаможніших людей у Великій Британії. Це стало рекордним результатом за весь час публікації рейтингу Sunday Times.

Сім'я Хіндуджа володіє індійським транснаціональним конгломератом Hinduja Group. Ця корпорація працює в одинадцяти секторах. Серед них: автомобільна, нафтова та спеціальна хімія, банківська індустрія та фінанси, IT, кібербезпека, охорона здоров’я, торгівля, ЗМІ та розваги, енергетика та нерухомість. Компанію заснували в 1914 році, а штаб-квартира розташована у Лондоні, Велика Британія.