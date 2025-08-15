Попри поступовий прогрес, жінки як і раніше складають лише невелику частину мільярдерів світу. У 2025 році серед понад 3 тисяч найбагатших людей планети тільки 406 жінок.

Хто найбагатші жінки світу?

Лідирує в рейтингу спадкоємиця Walmart Еліс Уолтон, чиї статки перевищують 100 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Вона змістила з першого місця Франсуазу Беттанкур-Майерс – онуку засновника французького косметичного концерну L'Oreal. Третю позицію зберігає Джулія Кох, вдова промисловця Девіда Коха.

Які статки Еліс Уолтон?

75-річна Еліс Уолтон – єдина дочка засновника Walmart Сема Уолтона, який помер у 1992 році. ЇЇ статки оцінюються в 109,7 мільярда доларів.

Цікаво! За рік статки Еліс Уолтон зросли на 28,7 мільярда доларів, що пов'язано зі зростанням акцій Walmart на 40%.

Крім бізнесу, вона відома своєю діяльністю у сфері мистецтва. У рідному Бентонвіллі, штат Арканзас, Уолтон заснувала Музей американського мистецтва "Кристал-Бріджес", в колекції якого є роботи Енді Уорхола, Нормана Роквелла і Джорджії О'Кіф.

Еліс Уолтон на Гран-прі Формули-1 у Маямі / фото Getty Images

Які статки Франсуази Беттанкур-Майерс?

71-річна спадкоємиця косметичної імперії L'Oreal минулого року очолювала список найбагатших жінок світу. Вона втратила лідерство через падіння вартості акцій компанії на 20% на тлі зниження продажів, особливо в Китаї.

Примітно! Беттанкур-Майерс понад 28 років входила до ради директорів L'Oreal, але у лютому оголосила про відхід з посади заступника голови правління. Цю посаду до кінця року займе її син Жан-Віктор Майерс.

Статки Беттанкур-Майерс зараз оцінюються в 95,2 мільярда доларів. Вона очолює благодійний фонд сім'ї, що підтримує науку і мистецтво у Франції.

Крім того, L'Oreal спільно з родиною Беттанкур-Майерс виділили 226 мільйонів доларів на відновлення собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року.

Франсуаза Беттанкур-Майерс / фото Getty Images

Які статки Джулії Кох?

62-річна Джулія Кох, вдова Девіда Коха, який помер у 2019 році, володіє разом з трьома дітьми 42% акцій Koch, Inc. – другої за величиною приватної компанії США. Її статки оцінюються в 74,2 мільярда доларів, що на 10 мільярдів більше, ніж роком раніше.

Важливо! Koch, Inc. займається нафтопереробкою, сільським господарством та нерухомістю.

У лютому 2024 року сімейний фонд Кох виділив 75 мільйонів доларів на відкриття Центру амбулаторної допомоги в медичному комплексі Нью-Йоркського університету.

А влітку вона та її діти придбали 15% акцій компанії BSE Global, яка володіє баскетбольними командами Brooklyn Nets (НБА) і New York Liberty (WNBA), заплативши за пакет майже 700 мільйонів доларів.

Джулія Кох / фото Getty Images