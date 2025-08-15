Несмотря на постепенный прогресс, женщины по-прежнему составляют лишь небольшую часть миллиардеров мира. В 2025 году среди более 3 тысяч самых богатых людей планеты только 406 женщин.

Кто самые богатые женщины мира?

Лидирует в рейтинге наследница Walmart Элис Уолтон, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Она сместила с первого места Франсуазу Беттанкур-Майерс – внучку основателя французского косметического концерна L'Oreal. Третью позицию сохраняет Джулия Кох, вдова промышленника Дэвида Коха.

Какое состояние Элис Уолтон?

75-летняя Элис Уолтон – единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона, который умер в 1992 году. Ее состояние оценивается в 109,7 миллиардов долларов.

Интересно! За год состояние Элис Уолтон выросло на 28,7 миллиарда долларов, что связано с ростом акций Walmart на 40%.

Кроме бизнеса, она известна своей деятельностью в сфере искусства. В родном Бентонвилле, штат Арканзас, Уолтон основала Музей американского искусства "Кристал-Бриджес", в коллекции которого есть работы Энди Уорхола, Нормана Роквелла и Джорджии О'Киф.

Элис Уолтон на Гран-при Формулы-1 в Майами / фото Getty Images

Какое состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс?

71-летняя наследница косметической империи L'Oreal в прошлом году возглавляла список самых богатых женщин мира. Она потеряла лидерство из-за падения стоимости акций компании на 20% на фоне снижения продаж, особенно в Китае.

Примечательно! Беттанкур-Майерс более 28 лет входила в совет директоров L'Oreal, но в феврале объявила об уходе с должности заместителя председателя правления. Эту должность до конца года займет ее сын Жан-Виктор Майерс.

Состояние Беттанкур-Майерс сейчас оценивается в 95,2 миллиарда долларов. Она возглавляет благотворительный фонд семьи, поддерживающий науку и искусство во Франции.

Кроме того, L'Oreal совместно с семьей Беттанкур-Майерс выделили 226 миллионов долларов на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года.

Франсуаза Беттанкур-Майерс / фото Getty Images

Какое состояние Джулии Кох?

62-летняя Джулия Кох, вдова Дэвида Коха, который умер в 2019 году, владеет вместе с тремя детьми 42% акций Koch, Inc. – второй по величине частной компании США. Ее состояние оценивается в 74,2 миллиарда долларов, что на 10 миллиардов больше, чем годом ранее.

Важно! Koch, Inc. занимается нефтепереработкой, сельским хозяйством и недвижимостью.

В феврале 2024 года семейный фонд Кох выделил 75 миллионов долларов на открытие Центра амбулаторной помощи в медицинском комплексе Нью-Йоркского университета.

А летом она и ее дети приобрели 15% акций компании BSE Global, которая владеет баскетбольными командами Brooklyn Nets (НБА) и New York Liberty (WNBA), заплатив за пакет почти 700 миллионов долларов.

Джулия Кох / фото Getty Images