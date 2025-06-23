Володарі Сходу: ТОП найбагатших родин Азії

Азія є батьківщиною одних із найзаможніших сімей у світі, які володіють багатопоколінними бізнес-імперіями. У 2025 році трійку лідерів склали династії з Індії, Таїланду та Індонезії.

Сім'я Амбані та її статки

Сім'я Амбані – одна з найвпливовіших та найбагатша родина Азії зі статками у 90,5 мільярдів доларів. Мукеш Амбані, голова Reliance Industries і найбагатша людина континенту, успадкував бізнес через рік після смерті батька, Дхірубха Амбані, у 2002 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Засновник компанії розпочинав наприкінці 1950-х з торгівлі пряжею, а сьогодні його спадщина — це багатонаціональний конгломерат з активами у нафтопереробці, технологіях, роздрібній торгівлі, фінансових послугах та зеленій енергетиці. Діти Мукеша активно керують основними підрозділами компанії.

Цікаво! Мукеш Амбані живе в Мумбаї у 27-поверховій резиденції, яку називають найдорожчою приватною нерухомістю у світі.

Родина Амбані на весіллі / Фото Getty Images

Сім'я Чіараванонт і її статки

Сім'я Чіараванонт стоїть за тайським конгломератом Charoen Pokphand Group, а ЇЇ статки оцінюються у 42,6 мільярда доларів. Родина розпочала свій шлях з лавки з продажу китайського насіння, відкритої у 1921 році.

Кхун Супачай Чіараванонт, син магната Дханіна Чіараванонта, президент Telecom Asia / Фото Getty Images

Через сто років компанія стала одним із найбільших у світі виробників кормів, а також розвинула бізнес у роздрібній торгівлі, телекомунікаціях та страхуванні. Дханін Чіараванонт, син засновника, довгий час очолював групу, а 2017 року передав управління своїм синам — Супакіджу та Супхачаю.

Сім'я Хартоно та її статки

Сім'я Хартоно – одна з найбагатших в Індонезії, її статки оцінюются у 42,2 мільярда доларів. Основу їхнього багатства заклав Оей Ві Гван, який у 1950 році купив тютюновий бренд і перетворив його на виробника сигарет Djarum.

Мільярдер та тютюновий магнат Майкл Хартоно / Фото Getty Images

Після його смерті сини Буді та Майкл не тільки розвинули сигаретний бізнес, а й інвестували в Bank Central Asia, контроль над яким вони отримали після азійської кризи 1997–1998 років. Сьогодні частка у банку становить основну частину їхніх статків.

Цікаво! Сім'ї Хартоно також належать бренд електроніки Polytron, елітна нерухомість у Джакарті та частка в компанії Blibli, материнській структурі одного з найбільших e-commerce гравців Індонезії.