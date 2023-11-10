Вперше з 2006 року: в України залишилося лише 2 доларових мільярдери

У рейтингу мільярдерів в Україні зафіксували серйозні зміни. По-перше, у 2023 році представили список лише з 30 найзаможніших людей в країні замість сотні, як зазвичай. По-друге, важливу роль відіграв валютний фактор.

Зазначають, що в Україні залишилося лише два доларових мільярдери. Це Рінат Ахметов (холдинг СКМ) та Віктор Пінчук (компанія Interpipe). Рік тому цей статус мали 9 українців. Цікаво, що такого в Україні не було з 2006 року.

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Якими статками володіють Ахметов та Пінчук

Рінат Ахметов зберігає за собою статус найзаможнішої людини України. На сьогодні його капітал оцінюють у 6,6 мільярда доларів. Ця сума зменшилася на 43%, якщо порівнювати з 2021 роком. Водночас фінансове становище бізнесмена трохи покращлося, адже навесні видання Forbes оцінювало статки Ахметова у 5,7 мільярда доларів.

Водночас активи Віктора Пінчука оцінили у 1,7 мільярда доларів. З 2021 року цей показник впав на 34%. І на відміну від Ахметова, Пінчук зафіксував нові втрати відносно весняного рейтингу Forbes, де його капітал вказували на рівні 2,1 мільярда доларів.

Згідно з рейтингом Bloomberg , наразі найбагатша людина світу – це засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Його капітал оцінюють у. Додамо, що американський бізнесмен в останні майже два роки встиг відмітитися низкою скандальних заяв про Україну . До трійки лідерів також входять французький бізнесмен Бернар Арно та засновник Amazon Джефф Безос.

На третю позицію потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко та його син Олексій. Головний актив – кондитерська компанія "Рошен". Капітал оцінили у 954 мільйони доларів. Далі йдуть власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова Лінія" Олександр і Галина Гереги. Статки пари оцінили у 907 мільйонів доларів. Першу п'ятірку закриває засновник фінансово-технологічної компанії Revolut Влад Яценко. Видання оцінило його статки у 894 мільйони доларів США.