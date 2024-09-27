Бернар Арно заробив понад 6 мільярдів доларів за день: усе завдяки Китаю

Економічні стимули, які запровадив Китай, допомогли французькому мільярдеру істотно збільшити власний капітал. Завдяки цьому Бернар Арно покращив свої позиції у рейтингу найзаможніших людей світу.

Бернар Арно виграв від економічних стимулів в Китаї

На початку тижня капітал глави LVMH Бернара Арно зріс на 6,2 мільярда доларів за день. Це стало реальним, оскільки акції його компанії подорожчали на 4%, інформує Business Insider.

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Акції LVMH дуже позитивно відреагували на рішення центрального банку США про запровадження потужних економічних стимулів. Нагадаємо, що фондові біржі в Китаї та Гонконзі також зросли після новин від регулятора.

До теми! Азія – це важливий регіон для бізнес-імперії Бернара Арно. На нього припадає приблизно 20% продажів товарів компанії. Це одна з причин, чому акції LVMH фіксували втрати на ринку у 2024 році.

Також завдяки економічним стимулам у Китаї Бернар Арно піднявся на одну сходинку в рейтингу найбагатших людей у світі з капіталом у розмірі 183 мільярди доларів. Французький бізнесмен посів 4 сходинку серед багатіїв. Варто підмітити, що у березні 2024 року Арно очолював цей рейтинг.

На момент створення цього матеріалу, капітал Бернара Арно становить 201 мільярд доларів, згідно з даними Bloomberg. З початку року він втратив понад 6,8 мільярда доларів. Станом на 27 вересня його капітал зріс ще на 17,1 мільярда доларів.