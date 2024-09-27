Бернар Арно заработал более 6 миллиардов долларов за день: все благодаря Китаю

Экономические стимулы, которые ввел Китай, помогли французскому миллиардеру существенно увеличить собственный капитал. Благодаря этому Бернар Арно улучшил свои позиции в рейтинге самых богатых людей мира.

Бернар Арно выиграл от экономических стимулов в Китае

В начале недели капитал главы LVMH Бернара Арно вырос на 6,2 миллиарда долларов за день. Это стало реальным, поскольку акции его компании подорожали на 4%, информирует Business Insider.

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Акции LVMH очень положительно отреагировали на решение центрального банка США о введении мощных экономических стимулов. Напомним, что фондовые биржи в Китае и Гонконге также выросли после новостей от регулятора.

К теме! Азия – это важный регион для бизнес-империи Бернара Арно. На него приходится примерно 20% продаж товаров компании. Это одна из причин, почему акции LVMH фиксировали потери на рынке в 2024 году.

Также благодаря экономическим стимулам в Китае Бернар Арно поднялся на одну строчку в рейтинге самых богатых людей в мире с капиталом в размере 183 миллиарда долларов. Французский бизнесмен занял 4 место среди богачей. Стоит подметить, что в марте 2024 года Арно возглавлял этот рейтинг.

На момент создания этого материала, капитал Бернара Арно составляет 201 миллиард долларов, согласно данным Bloomberg. С начала года он потерял более 6,8 миллиарда долларов. По состоянию на 27 сентября его капитал вырос еще на 17,1 миллиарда долларов.