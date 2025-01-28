Найбагатші люди світу втратили понад 100 мільярдів доларів: до чого тут DeepSeek

На цьому тижні світ сколихнула новина про успіх китайського стартапу DeepSeek, який представив власну модель штучного інтелекту. Це спровокувало обвал на світових фондових ринках та мільярдів втрати для найбагатших людей у світі.

Найбагатші люди світу втратили мільярди доларів через успіх DeepSeek

Мільярдери, капітали яких пов'язані зі штучним інтелектом, зафіксували найбільші втрати після масштабного розпродажу акцій на фондових ринках після успіху китайського застосунку DeepSeek. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Статки Дженсена Хуанга, який є співзасновником та головним виконавчим директором компанії Nvidia, зменшилися на 20,1 мільярда доларів, або на 20%. Нагадаємо, що Nvidia – це компанія, яка була одним із головних бенефіціарів буму навколо штучного інтелекту.

Втрати інших мільярдерів:

Співзасновник Oracle Corp. Ларрі Еллісона втратив 22,6 мільярда доларів. Це 12% його капіталу.

Фінансові втрати Майкла Делла із Dell Inc. оцінили в 13 мільярдів доларів.

Співзасновник криптобіржі Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао став біднішим на 12,1 мільярда доларів.

Представники технологічного сектору втратили 94 мільярди доларів. Це приблизно 85% від загального падіння індексу Bloomberg. Індекс Nasdaq Composite впав на 3,1%, а S&P 500 – на 1,5%.

Загальні втрати 500 найбагатших людей світу, які входять до рейтингу Bloomberg, після успіху DeepSeek оцінили в 108 мільярдів доларів.