Самые богатые люди мира потеряли более 100 миллиардов долларов: при чем здесь DeepSeek

На этой неделе мир всколыхнула новость об успехе китайского стартапа DeepSeek, который представил собственную модель искусственного интеллекта. Это спровоцировало обвал на мировых фондовых рынках и миллиардные потери для самых богатых людей в мире.

Самые богатые люди мира потеряли миллиарды долларов из-за успеха DeepSeek

Миллиардеры, капиталы которых связаны с искусственным интеллектом, зафиксировали наибольшие потери после масштабной распродажи акций на фондовых рынках после успеха китайского приложения DeepSeek. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Состояние Дженсена Хуанга, который является соучредителем и главным исполнительным директором компании Nvidia, уменьшилось на 20,1 миллиарда долларов, или на 20%. Напомним, что Nvidia – это компания, которая была одним из главных бенефициаров бума вокруг искусственного интеллекта.

Потери других миллиардеров:

Сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял 22,6 миллиарда долларов. Это 12% его капитала.

Финансовые потери Майкла Делла с Dell Inc. оценили в 13 миллиардов долларов.

Соучредитель криптобиржи Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао стал беднее на 12,1 миллиарда долларов.

Представители технологического сектора как группа потеряли 94 миллиарда долларов. Это примерно 85% от общего падения индекса Bloomberg. Индекс Nasdaq Composite упал на 3,1%, а S&P 500 – на 1,5%.

Общие потери 500 самых богатых людей мира, которые входят в рейтинг Bloomberg, после успеха DeepSeek оценили в 108 миллиардов долларов.