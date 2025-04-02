Від TikTok до виробництва напоїв: хто вони – найбагатші люди Китаю

Китайські мільярдери збільшують свої капітали на тлі буму штучного інтелекту та більш позитивній позиції уряду до приватного сектору. Підтвердженням цього є новий рейтинг найбагатших людей світу й, зокрема, Китаю.

Найбагатші люди Китаю

За останній рік статки мільярдерів в Китаї зросли на 26% до 1,68 трильйона доларів. Для порівняння, торік їхні капітали оцінили в 1,33 трильйона доларів, а у 2023 році – в 1,67 трильйона доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Зверніть увагу План Маска зазнав краху: хто виграв найдорожчі вибори судді в історії США

Кількість мільярдерів у Китаї також зросла. Такий статус мають 450 осіб. Роком раніше мільярдними статками володіли 406 людей. Лише США випереджають Китай за кількістю мільярдерів. У США на сьогодні живе 902 мільярдери. При цьому варто враховувати, що до рейтингу найбагатших людей Китаю не входять підприємці з Гонконгу та Макао.

До теми! Найбагатшою людиною світу залишається Ілон Маск. До рейтингу Forbes також потрапило 6 українців: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Петро Порошенко, Влад Яценко, Вадим Новинський та Костянтин Жеваго. Статус найбагатшої людини в Україні залишається в Ріната Ахметова.

Сумарні статки трьох найбагатших людей Китаю становлять 129,4 мільярда доларів. За рік статки двох мільярдерів значно зросли, тоді як один втратив статус найбагатшої людини в країні.

Найбагатшою людиною Китаю є Чжан Їмін, який є співзасновником материнської компанії TikTok – ByteDance. Forbes оцінив його статки в 65,5 мільярда доларів . На сьогодні він займає 23 місце у світовому рейтингу мільярдів. Роком раніше він володів капіталом у розмірі 43,4 мільярда доларів.

. На сьогодні він займає 23 місце у світовому рейтингу мільярдів. Роком раніше він володів капіталом у розмірі 43,4 мільярда доларів. Друге місце займає Чжун Шаньшань, який був найбагатшою людиною Китаю у 2021 та 2024 роках. Бізнесмен заснував та очолює компанію з виробництва напоїв Nongfu Spring. Крім того, він володіє компанією Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Китайський бізнесмен володіє капіталом у розмірі 57,7 мільярда доларів . За рік його статки значно зменшилися. Торік капітал бізнесмена становив 62,3 мільярда доларів.

. За рік його статки значно зменшилися. Торік капітал бізнесмена становив 62,3 мільярда доларів. Трійку лідерів закриває голова ради директорів технологічної компанії Tencent Ма Хуатенг. Його капітал за рік зріс майже вдвічі до 56,2 мільярда доларів. Для порівняння, у 2024 році статки бізнесмена оцінили в 30,2 мільярда доларів.

Один із найвідоміших китайських бізнесменів Джек Ма, який є співзасновником компанії Alibaba, також увійшов до десятки найбагатших людей Китаю. Останні кілька років підприємець намагався залишатися без публічності через конфлікт з китайською владою.

У 2023 році Джек Ма навіть отримав роботу викладача в коледжі під егідою Токійського університету. Проте в лютому 2025 року бізнесмен знову почав з'являтися у публічному просторі та навіть зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем на захід в Пекіні.