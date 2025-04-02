От TikTok до производства напитков: кто они – самые богатые люди Китая

Китайские миллиардеры увеличивают свои капиталы на фоне бума искусственного интеллекта и более позитивной позиции правительства к частному сектору. Подтверждением этого является новый рейтинг самых богатых людей мира и, в частности, Китая.

Самые богатые люди Китая

За последний год состояние миллиардеров в Китае выросло на 26% до 1,68 триллиона долларов. Для сравнения, прошлом году их капиталы оценили в 1,33 триллиона долларов, а в 2023 году – в 1,67 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Количество миллиардеров в Китае также возросло. Такой статус имеют 450 человек. Годом ранее миллиардным состоянием владели 406 человек. Только США опережают Китай по количеству миллиардеров. В США на сегодня живет 902 миллиардера. При этом стоит учитывать, что в рейтинг самых богатых людей Китая не входят предприниматели из Гонконга и Макао.

К теме! Самым богатым человеком мира остается Илон Маск. В рейтинг Forbes также попало 6 украинцев: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Петр Порошенко, Влад Яценко, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Статус самого богатого человека в Украине остается у Рината Ахметова.

Суммарное состояние трех самых богатых людей Китая составляют 129,4 миллиарда долларов. За год состояние двух миллиардеров значительно выросло, тогда как один потерял статус самого богатого человека в стране.

Самым богатым человеком Китая является Чжан Имин, который является соучредителем материнской компании TikTok – ByteDance. Forbes оценил его состояние в 65,5 миллиарда долларов . На сегодня он занимает 23 место в мировом рейтинге миллиардов. Годом ранее он владел капиталом в размере 43,4 миллиарда долларов.

. На сегодня он занимает 23 место в мировом рейтинге миллиардов. Годом ранее он владел капиталом в размере 43,4 миллиарда долларов. Второе место занимает Чжун Шаньшань, который был самым богатым человеком Китая в 2021 и 2024 годах. Бизнесмен основал и возглавляет компанию по производству напитков Nongfu Spring. Кроме того, он владеет компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Китайский бизнесмен владеет капиталом в размере 57,7 миллиарда долларов . За год его состояние значительно уменьшилось. В прошлом году капитал бизнесмена составлял 62,3 миллиарда долларов.

. За год его состояние значительно уменьшилось. В прошлом году капитал бизнесмена составлял 62,3 миллиарда долларов. Тройку лидеров закрывает председатель совета директоров технологической компании Tencent Ма Хуатенг. Его капитал за год вырос почти вдвое до 56,2 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2024 году состояние бизнесмена оценили в 30,2 миллиарда долларов.

Один из самых известных китайских бизнесменов Джек Ма, который является соучредителем компании Alibaba, также вошел в десятку самых богатых людей Китая. Последние несколько лет предприниматель пытался оставаться без публичности из-за конфликта с китайскими властями.

У 2023 году Джек Ма даже получил работу преподавателя в колледже под эгидой Токийского университета. Однако в феврале 2025 года бизнесмен снова начал появляться в публичном пространстве и даже встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем на мероприятии в Пекине.