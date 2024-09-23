Найбагатша жінка світу у 2024 році

Станом на вересень поточного року у рейтингу найзаможніших жінок світу зафіксували суттєві зміни, інформує Forbes. Зокрема, йдеться про те, що сталося з капіталами найзаможніших жінок сучасності з січня.

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Наразі найзаможнішою жінкою світі є американка Еліс Волтон. Це єдина донька та спадкоємиця засновника мережі роздрібної торгівлі Сема Волтона. Її капітал оцінили в 89,6 мільярда доларів, за даними Forbes. Вона очолила рейтинг вперше з 2022 року.

На другу сходинку опустилася попередня лідерка цього списку Франсуаза Бетанкур-Маєрс. Вона володіє капіталом у розмірі 84,9 мільярда доларів. До трійки лідерів також увійшла американська філантропка та світська левиця Джулія Кох. Жінка володіє статком у 74,2 мільярда доларів.

До теми! Останні дві позиції в першій п'ятірці найбагатших жінок світі посідають Жаклін Марс та Маккензі Скотт. Видання Forbes оцінило їхні капітали у 46,7 мільярда доларів та 35,8 мільярда доларів відповідно.

Варто додати, що Bloomberg наводить трохи інші дані щодо особистих статків вище згаданих леді. Зокрема, згідно з цим виданням, п'ятірка найбагатших жінок світу виглядає так: