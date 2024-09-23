1000 доларів у гривнях

Згідно з НБУ, курс долара США торгується на рівні 41,34 гривні. Тоді як на початку січня 2024 року американська валюта коштувала 36,56 гривні.

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Суттєві зміни курсу долара також зафіксували в банках та обмінниках в Україні. Станом на 23 вересня на валютному ринку склалася така ситуація:

Середній курс долара США у банках України коливається на рівні 41,20 гривні для купівлі та 41,70 гривні для продажу, згідно з даними "Мінфіну";

Натомість в обмінниках долар купують по 41,20 гривні, а продають – по 41,78 гривні, за даними finance.ua.

Важливо! Це означає, що наразі за 1000 доларів у банках потрібно буде заплатити 41 700 гривень. Тоді як в обмінниках ця сума буде коштувати 41 780 гривень.

На початку січня в українських банках долар торгувався на рівні 38,2 гривні (купівля) та 39 гривень (продаж). А на готівковому ринку долар коштував 38,66 гривні (купівля) та 39,23 гривні (продаж). Тож на початку року за 1000 доларів потрібно було заплатити 39 тисяч гривень у касах банків та 39 230 в обмінниках.