Російські мільярдери масово тікають в інші країни: вони володіють величезними статками

Чимало російських мільярдерів у новому рейтингу Forbes вказані, як представники інших країн. Це пов'язано із санкціями проти Росії, які запровадив Захід.

Чому мільярдери масово "тікають" з Росії

У новому рейтингу Forbes десятки російських бізнесменів вказані як представники інших країн. Згідно з останніми даними, чимало російських мільярдерів втекли до Швейцарії, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російські мільярдери неодноразово змінювали країну перебування. Проте ця тенденція посилилася після початку повномасштабної війни Росії в Україні. Адже паспорт Росії – це перешкода для ведення бізнесу на Заході через санкційну політику. Статки російських бізнесменів, які є представниками інших країн в рейтингу Forbes, перевищують 100 мільярдів доларів.

Серед російських мільярдерів, які вказані у рейтингу найбагатших людей світу, як представники інших країн, такі:

Співзасновник "Альфа-Груп" Олексій Кузьмічов, який володіє капіталом 7,5 мільярда доларів, вказаний у рейтингу, як мільярдер з Франції.

вказаний у рейтингу, як мільярдер з Франції. Експрезидент "Альфа-Банку" Петро Авен з капіталом у розмірі 4,7 мільярда доларів тепер є латвійським мільярдером. Нагадаємо, що Авен мав частку в "Сенс Банку", який в 2023 році націоналізувала держава Україна.

Засновниця компанії "Інтеко" Олена Батуріна вказана у рейтингу, як представниця Великої Британії зі статками у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Російський олігарх Андрій Мельниченко в новому рейтингу Forbes є представником ОАЕ. Його капітал оцінили в 17,4 мільярда доларів.

Російський олігарх та засновник USM Holdings Алішер Усманов з капіталом у розмірі 16,7 мільярда доларів вказаний у рейтингу, як представник Узбекистану. Саме в цій країні народився бізнесмен.

вказаний у рейтингу, як представник Узбекистану. Саме в цій країні народився бізнесмен. Олігарх Дмитро Риболовлєв зі статками у розмірі 6,4 мільярда доларів вказаний, як представник Монако.

Зверніть увагу! Проте найбільше "колишніх" російських мільярдерів осіло у Швейцарії. Серед них Михайло Прохоров з капіталом 10,7 мільярда доларів, Єгор Кульков, який володіє статками у розмірі 4,1 мільярда доларів та Володимир і Микола Фартушняки.

Також є бізнесмени, які офіційно відмовилися від російського громадянства. Це, щонайменше, 6 осіб. Відповідні рішення ухвалили співзасновник Revolut Микола Сторонський і власник Freedom Тимур Турлов. Нагадаємо, що Сторонський створив необанк Revolut у Великій Британії разом з українцем Владом Яценком, який також увійшов до рейтингу найбагатших людей світу, з капіталом у розмірі 1,2 мільярда доларів.