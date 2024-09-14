Найбагатша жінка світу: яка леді очолила рейтинг вперше з 2022 року

Топові світові видання повідомили про зміни у рейтингу найбагатших жінок у світі. Йдеться про те, капітал однієї із найвідоміших жінок США суттєво зріс, що спричинило серйозні зміни.

Найбагатша жінка світу

Світовий рейтинг найзаможніших жінок у світі очолила єдина донька засновника мережі роздрібної торгівлі Сема Волтона – Еліс. Це дані станом на 14 вересня 2024 року. Американка випередила вперше з 2022 року у рейтингу спадкоємицю L’Oreal Франсуазу Беттенкур Мейерс.

Зверніть увагу 7 валют, які керують всім світом

На момент створення цього матеріалу, світові видання так оцінюють статки Еліс Волтон:

Forbes повідомляє, що капітал Еліс Волтон становить 92,3 мільярда доларів . У загальному списку світових багатіїв жінка посідає 18 сходинку. У 2024 році капітал жінки досягнув найвищого рівня з 2015 року.

. У загальному списку світових багатіїв жінка посідає 18 сходинку. У 2024 році капітал жінки досягнув найвищого рівня з 2015 року. Водночас Bloomberg інформує, що статки однієї зі спадкоємиць бізнес-імперії Сема Волтона становлять 99,5 мільярда доларів й вона займає 17 місце серед найбагатших людей світу.

Для розуміння, з січня 2024 року капітал Еліс Волтон збільшився на 29,4 мільярда доларів.

Зростанню капіталу сім'ї Волтон сприяло зростання вартості акцій компанії Walmart. З початку 2024 року цінні папери корпорації зросли на понад 53%. На сьогодні акції Walmart торгуються на рівні 80,59 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 647,8 мільярда доларів, згідно з даними MarketWatch.

Цікаво! У 2024 році американська співачка та акторка Селена Гомес стала мільярдеркою. Її капітал оцінили у понад 1 мільярд доларів. Левову частку статків зірці приніс її косметичний бренд Rare Beauty, який вона створила у 2019 році.