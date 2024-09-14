Самая богатая женщина мира: какая леди возглавила рейтинг впервые с 2022 года

Топовые мировые издания сообщили об изменениях в рейтинге самых богатых женщин в мире. Речь идет о том, что капитал одной из самых известных женщин США существенно вырос, что повлекло серьезные изменения.

Самая богатая женщина мира

Мировой рейтинг самых богатых женщин в мире возглавила единственная дочь основателя сети розничной торговли Сэма Уолтона – Элис. Это данные по состоянию на 14 сентября 2024 года. Американка опередила впервые с 2022 года в рейтинге наследницу L'Oreal Франсуазу Беттенкур Мейерс.

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На момент создания этого материала, мировые издания так оценивают состояние Элис Уолтон:

Forbes сообщает, что капитал Элис Уолтон составляет 92,3 миллиарда долларов . В общем списке мировых богачей женщина занимает 18 строчку. В 2024 году капитал женщины достиг самого высокого уровня с 2015 года.

. В общем списке мировых богачей женщина занимает 18 строчку. В 2024 году капитал женщины достиг самого высокого уровня с 2015 года. В то же время Bloomberg информирует, что состояние одной из наследниц бизнес-империи Сэма Уолтона составляет 99,5 миллиарда долларов и она занимает 17 место среди самых богатых людей мира.

Для понимания, с января 2024 года капитал Элис Уолтон увеличился на 29,4 миллиарда долларов.

Росту капитала семьи Уолтон способствовал рост стоимости акций компании Walmart. С начала 2024 года ценные бумаги корпорации выросли более чем на 53%. На сегодня акции Walmart торгуются на уровне 80,59 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 647,8 миллиарда долларов, согласно данным MarketWatch.

Интересно! В 2024 году американская певица и актриса Селена Гомес стала миллиардершей. Ее капитал оценили в более чем 1 миллиард долларов. Львиную долю состояния звезде принес ее косметический бренд Rare Beauty, который она создала в 2019 году.