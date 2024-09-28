Її капітал вражає: хто приховується за титулом найбагатшої жінки світу

Відома французька підприємиця знову стала найбагатшою жінкою у світі. Її капітал зріс на мільярди доларів завдяки акціям компаії L’Oreal.

Найбагатша жінка світу

Франсуаза Бетанкур-Маєрс, яка є спадкоємицею косметичної імперії L’Oreal, знову стала найбагатшою жінкою світі. Про це повідомило видання Forbes. Вона вкотре випередила американку Еліс Волтон.

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Forbes оцінив капітал французької підприємиць в 93,1 мільярда доларів. Її статки зросли на 5,5 мільярда доларів завдяки подорожчанню акцій компанії L’Oreal на 7% за день до 408,65 долара за штуку. Це пікова вартість цінних паперів з початку липня. Натомість Еліс Волтон, яка ще 23 вересня очолювала рейтинг найзаможніших жінок світу, втратила 1,3 мільярда доларів через зниження цін на акції мережі супермаркетів Walmart.

До теми! На момент створення цього матеріалу, Франсуаза Бетанкур-Маєрс володіє капіталом у розмірі 92,6 мільярда доларів, займаючи 18 сходинку у загальному рейтингу найбагатших людей світу. Тоді як статки Еліс Волтон оцінили у 90,3 мільярда доларів. Вона посідає 19 місце в рейтингу, за даними Forbes.

Цікаво, що Bloomberg по-іншому оцінює статки вище згаданих жінок. Згідно з даними цього видання, більшим капіталом володіє Еліс Волтон. Йдеться про суму у розмірі 99,5 мільярда доларів. З початку 2024 року вона стала багатшою на 29,5 мільярда доларів. Тоді як статки Франсуази Бетанкур-Маєрс оцінили в 93,5 мільярда доларів. З січня вона втратила 6,17 мільярда доларів США.