Акторка Меггі Сміт померла

Про смерть британської акторки повідомила її сім'я. Їй було 89 років. Наразі причину смерті жінки не називають, пише BBC.

Варте уваги Курс валют в України: яка різниця між двома найвідомішими доларами у світі

Сини акторки Тобі Стівенс і Кріс Ларкінс заявили, що вона пішла з життя у лікарні в оточенні друзів та рідних. Вони також подякували усім за підтримку у складний час.

До теми! До найвідоміших професійних робіт Меггі Сміт відносять ролі у фільмах про "Гаррі Поттера" та серіал "Абатство Даунтон". Акторка двічі отримувала премію Оскар, а також була володаркою семи премій BAFTA та чотирьох нагород премій Еммі.

Портал Сelebrity Net Worth інформує, що Меггі Сміт за свою кар'єру накопичили капітал у розмірі 20 мільйонів доларів. Це дані станом на 2024 рік. Додають, що вона знялася у понад 60 фільмах і зіграла у більш ніж 70 п'єсах.