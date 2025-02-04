Соратник Трампа втратив майже 15 мільярдів доларів за день: як так вийшло

Митна політика Дональда Трампа вдарила по бізнесу Ілона Маска, який є найбагатшою людиною у світі. Під тиском опинилася компанія Tesla.

Обвал акцій Tesla на фондовому ринку

Акції компанії Tesla різко обвалилися в ціні на тлі реакції інвесторів на перші мита, які запровадила адміністрація Дональда Трампа на товари з Китаю, Мексики та Канади. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN Business.

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За день акції Tesla подешевшали на 5,17% до 383,63 долара. На позиції виробника електрокарів на фондовому ринку тисне рішення Дональда Трампа про підвищення тарифів на імпорт. Через це виникли побоювання щодо потенційних наслідків для Tesla, для якої важливий ринок Китаю, через близькість генерального директора компанії Ілона Маска до президента США.

Крім того, компанія Tesla стикається з викликами й на американському ринку. Йдеться про зниження продажів в Каліфорнії, де попит на Model 3 спав на 36%. Знецінення акцій Tesla спровокувало зменшення особистого капіталу Ілона Маска.

Скільки втратив Ілон Маск через обвал акцій Tesla

Останні фінансові втрати Маска оцінили в 14,9 мільярда доларів, за даними Bloomberg. Його капітал становить 418 мільярдів доларів. Водночас видання Forbes інформує, що Маск втратив 11,8 мільярда доларів до 409,8 мільярда доларів. При цьому Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу.

Цікаво! Ілон Маск зафіксував найбільші фінансові втрати за день серед найбагатших людей світу. Для порівняння, капітал французького мільярдера Бернара Арно, який займає друге місце за втратами, зменшився на 3,7 мільярда доларів.