Вперше за 45 років: головний банк найбільшої економіки Європи зафіксував рекордні збитки

Центральний банк Німеччини відзвітував за 2024 рік, який виявився для нього збитковим. Очільник банку прокоментував ситуацію та поділився прогнозом на найближчі роки.

Бундесбанк зафіксував рекордні збитки

Центральний банк Німеччини – Бундесбанк – зафіксував рекордні збитки у 2024 році. Ба більше, регулятор відзвітував про збитки вперше за 45 років. Востаннє такий результат банк мав аж у 1979 році, пише 24 Канал з посиланням на Bild.

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Головна причина збитків банку у розмірі 19,2 мільярда євро – це підвищення процентних ставок Європейським центральним банком у 2022 році. Цей крок був необхідним для боротьби з інфляцією.

Раніше німецький регулятор інвестував у короткострокові державні облігації. Поки ставки були низькими банк на цьому заробляв, але коли ситуація змінилася, то витрати на виплату відсотків різко підскочили.

Цікаво, що Бундесбанк був збитковим ще у 2023 році. Просто торік регулятор вирішив покрити нестачу, використавши 700 мільйонів євро з резервів. На цей раз центральний банк вирішив не повторювати тогорічну практику навіть попри те, що обсяг резервів за рік зріс на 70 мільярдів євро до 267 мільярдів євро.

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Збитки за 2024 рік означають, що банк не зможе перерахувати кошти до федерального бюджету Німеччини. Прибутковість не є ключовим завданням центральних банків, проте Бундесбанк, як правило, перераховував у до бюджету приблизно 2,5 мільярда євро.

Очільник Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що ситуація у надалі буде залишатися складною. За його словами, йдеться про найближчі роки. Водночас банкір припустив, що пік фінансових втрат уже минув.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк також завершив минулий рік зі збитками. Регулятор залишився "в мінусі" на 7,944 мільярда євро, що є рекордним показником.