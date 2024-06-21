Нацбанк запровадив нову заборону на використання коштів в Україні

Національний банк України повідомив про запровадження нової заборони на використання певних категорії коштів. Регулятор пояснив причини та цілі такого кроку.

НБУ повідомив, що Україні буде заборонено використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх. Нагадаємо, що навесні стало відомо, що українці за день витрачають приблизно 400 мільйонів гривень на азартні ігри, пише "Економічна правда".

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Що відомо про нову заборону від Нацбанку

Заборона від НБУ набуде чинності з 22 червня 2024 року. У центральному банку додали, що відповідний крок дозволить досягти таких цілей:

Мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи;

Зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет;

Сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Наприкінці квітні президент України Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на подолання негативних наслідків від роботи азартних ігор в інтернеті. Зокрема, Служба безпеки України буде перевіряти організаторів азартних ігор.